Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Kempen (Kreis Viersen) gesprengt. Bei der Explosion in einer Bankfiliale seien der Automat und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zum genauen Schaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Auch ob die Täter Geld erbeuteten, konnte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen zunächst nicht sagen.