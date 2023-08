Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Kempen (Kreis Viersen) gesprengt. Bei der Explosion in einer Bankfiliale seien der Automat und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zudem stießen die Einsatzkräfte vor Ort auf ein unbekanntes Sprengmittel, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. Das Sprengmittel sollte demnach am Morgen von den Experten abtransportiert und kontrolliert gesprengt werden.