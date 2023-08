Dunkler Qualm über einer Chemiefabrik in Kempen: Am Sonntagmorgen hat es dort aus noch unbekannter Ursache gebrannt und es gab eine Explosion. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Nach einem Brand und einer Explosion in einem Chemieunternehmen in Kempen (Kreis Viersen) hat es am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr mit etwa 350 Einsatzkräften gegeben. Drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Zwei hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, einer ein Knalltrauma, sagte ein Feuerwehrsprecher. Um die Mittagszeit hatten die Kräfte den Brand unter Kontrolle.

Am Brandort und in der Umgebung werde aber weiter auf mögliche Schadstoffe gemessen und die Löscharbeiten seien noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. An der Brandstelle war am Vormittag weithin sichtbarer dunkler Rauch aufgestiegen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut den Messungen aber nicht, sagte der Feuerwehrsprecher am Mittag.

Anwohner wurden seit dem Morgen über die Warn-App NINA aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Sie mussten ihre Wohnungen aber nicht verlassen.

Ausgangspunkt war nach Darstellung des Feuerwehrsprechers eine chemische Reaktion mit Rauchentwicklung in einem Behälter bei dem Chemieunternehmen, das in einem Gewerbegebiet angesiedelt ist. Über eine Brandmeldeanlage sei die Feuerwehr alarmiert worden. Als Feuerwehrleute auf dem Gelände gewesen seien, habe es eine Explosion gegeben. Danach sei ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr habe starke Kräfte zusammengezogen - unter anderem vorsorglich auch einen Tanklastzug mit 30.000 Litern Löschwasser, sagte der Sprecher. Die Brandstelle wurde weiträumig abgesperrt.

