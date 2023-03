Ein Sattelzug ist bei einem Unfall in einem Wohngebiet durch mehrere Vorgärten gefahren und anschließend gegen eine Hauswand gekracht. Der 59-jährige Fahrer war am Freitagabend "vermutlich aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen" mit seinem Lkw von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall im nordrhein-westfälischen Viersen glücklicherweise niemand. Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon, der Lastwagenfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall selbst hatte er sich keine Verletzungen zugezogen.