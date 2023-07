Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Samstag an einer Bushaltestelle in Viersen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. "Während die Eltern nach der Abfahrtzeit des Busses schauten, riss sich das Kind los und rannte auf die Straße", teilte die Polizei am Abend mit. Die 61 Jahre alte Autofahrerin habe zwar sofort gebremst, dennoch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Das Mädchen wurde gemeinsam mit seinen Eltern in ein Krankenhaus in Viersen westlich von Düsseldorf gebracht.