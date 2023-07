Zu einem der größten Volksfeste in Deutschland werden rund vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet - Prominente sind mit von der Partie. Eine Herausforderung ist für die Kirmes in diesem Jahr die Personalknappheit.

Wenn die traditionelle Cranger Kirmes in knapp einer Woche eröffnet wird, sind auch Schlagersängerin Michelle und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an Bord. Im Festzelt werde die Musikerin bei der Eröffnungsfeier am Freitag (4. August) auf der Bühne stehen. Der CDU-Politiker werde dort aller Voraussicht nach dem Herner Oberbürgermeister beim Fassanstich "über die Schulter schauen", hieß es auf Veranstalterseite. Der Rummel beginnt schon einen Tag früher.

Am Donnerstag gehen ab späten Mittag rund 500 Schaustellende an den Start. Es soll 50 Fahr- und Laufgeschäfte geben und viele gastronomische Angebote. Laut Stadtmarketing Herne sind zum Start am Freitagabend sowie am 13. August zum Abschluss der elftägigen Veranstaltung wieder zwei Feuerwerke geplant. Die Cranger Kirmes sei das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen und zähle zu den größten in Deutschland.

Im vergangenen Jahr waren rund 3,9 Millionen Besucherinnen und Besucher an den Rhein-Herne-Kanal gekommen. Diesmal hoffen die Veranstalter, die Vier-Millionen-Marke zu knacken, wie ein Sprecher von Stadtmarketing Herne berichtete. Am ersten Samstag der Cranger Kirmes sei wieder ein großer Festumzug geplant. Unter anderem 68 Festwagen, viele Fußgruppen und sieben Musikgruppen sollen auf der vier Kilometer langen Zugstrecke für Stimmung sorgen. Gut 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Straßenrand erwartet.

Es handle sich um die "größte Familienkirmes Deutschlands", zitierten die Veranstalter den Präsidenten des Deutschen Schaustellerbunds, Albert Ritter. Allerdings ist auch hier die vielerorts spürbare Personalknappheit ein Thema: Wenige Tage vor dem Start würden noch Mitarbeiter etwa für den Aufbau und Abbau oder Ausschank gesucht, sagte der Sprecher.

Im Festzelt nimmt auch dieses Jahr OB Frank Dudda (SPD) den Fassanstich vor. Wüst wird den bisherigen Planungen zufolge ein Grußwort halten. 2022 hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Veranstaltung miteröffnet. Wegen der Pandemie war der Rummel 2020 und 2021 in der Ruhrgebietsstadt ausgefallen.