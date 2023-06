Nach jeder Menge Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad schlägt das Wetter in Nordrhein-Westfalen um. Die Luft wird deutlich schwüler. Auch Gewitter und Starkregen sind möglich.

Nordrhein-Westfalen steht in den kommenden Tagen ein Wetterumschwung mit schwül-warmer Luft bevor. Die Meteorologen rechnen auch mit Gewittern, kräftigen Schauern, Hagel und Starkregen. Die Temperaturen liegen der Prognose zufolge weiter um die 30 Grad.

Schon am Sonntag verdichtete sich die Bewölkung bei Höchstwerten von 28 bis 32 Grad. In der Nacht zu Montag kühle sich die Luft mit Tiefstwerten von 21 bis 17 Grad nur leicht ab, sagte DWD-Meteorologe Daniel Jose-Tüns am Sonntag. Vor allem in Großstädten könnte es eine "Tropennacht" mit Temperaturen nicht unter 20 Grad geben. Vereinzelt seien Regen oder Gewitter möglich.

Auch am Montag kann es im Tagesverlauf im östlichen Bergland vereinzelt regnen oder gewittern. Mit 27 bis 30 Grad bleibt es schwül.

Turbulent werde es in Nordrhein-Westfalen ab der Nacht zum Dienstag, sagte der DWD-Wetterexperte. Gebietsweise könne es dann zu Schauern sowie Gewittern mit Starkregen kommen. Am Dienstag im Tagesverlauf rechnet der Meteorologe dann mit kräftigen Schauern, Gewittern, Starkregen, Sturmböen und größerem Hagel. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben zwischen 26 und 29 Grad.

Wetterbericht des DWD