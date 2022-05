Ein Jogger läuft bei Sonnenschein am Morgen im Rheinpark in Düsseldorf. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen auf ruhiges Frühlingswetter mit vereinzelten Windböen einstellen. Am Mittwoch zeigen sich dabei zunächst wechselnd Wolken und im Süden auch länger die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Während es weitgehend trocken bleibt, besteht am Nachmittag vor allem im Norden ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, im höheren Bergland auf um die 16 Grad. Dazu weht mäßiger und teilweise auch stark böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in den kommenden Tagen auf ruhiges Frühlingswetter mit vereinzelten Windböen einstellen. Am Mittwoch zeigen sich dabei zunächst wechselnd Wolken und im Süden auch länger die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Während es weitgehend trocken bleibt, besteht am Nachmittag vor allem im Norden ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, im höheren Bergland auf um die 16 Grad. Dazu weht mäßiger und teilweise auch stark böiger Wind aus westlichen Richtungen.

In Hochlagen und teilweise auch im Nordwesten sind Windböen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich, die jedoch am Abend nachlassen. In der Nacht auf Donnerstag verdichten sich die Wolken und örtlich kommt es zu kurzen Schauern bei Tiefstwerten von bis zu elf Grad, im Bergland bis zu acht Grad.

Der Donnerstag startet örtlich mit etwas Regen und vielen Wolken bei Höchstwerten von bis zu 22 Grad, im Bergland bis zu 19 Grad. Es weht frischer Wind aus dem Westen und im Tagesverlauf kommt es dabei vor allem im Norden und Osten sowie im Bergland zu starken Böen. Erneut sind Windböen bis zu 55 Kilometer pro Stunde möglich, die erst gegen Abend nachlassen. In der Nacht auf Freitag kommt Regen auf und die Temperaturen sinken auf bis zu zehn Grad, im Bergland bis zu acht Grad. Im östlichen Bergland frischt der Wind stark böig auf.