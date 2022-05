Die Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen fordern nach der Landtagswahl einen Personalwechsel in der Fraktion. «Die FDP braucht einen Neuanfang in der Landtagsfraktion und für den Neuanfang steht nicht die alte Personalriege», sagte der Vorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Alexander Steffen, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war Christof Rasche als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden.

«Es muss neue Köpfe in der ersten Reihe geben», sagte Steffen. Es dürfe kein weiter so geben. Der liberale Landeschef Joachim Stamp habe am Wahlsonntag die Verantwortung für das Ergebnis übernommen, es hänge jedoch nicht nur am Parteivorsitz. «Es geht jetzt darum, wirklich aufzuarbeiten, wie wir aus diesen Verlusten lernen können und das mache ich nicht an einer Person fest», sagte Steffen. Stattdessen müsse geschaut werden, welches Team die FDP in die kommende Landtagswahl führen könne.

Der Vorsitzende der Julis in NRW bedauere auch, dass nach der Wahl vor allem junge Abgeordnete nicht mehr in den Landtag eingezogen seien. «Wir hätten uns tatsächlich auch eine jüngere Fraktion insgesamt gewünscht. Wir haben aber mit diesen erheblichen Verlusten nicht gerechnet», sagte Steffen. Politik werde aber nicht nur im Parlament gemacht, sondern auch in Parteien. «Da werden wir junge Liberale daran arbeiten und uns sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass die FDP eben auch als Partei stärker wieder in den Vordergrund rückt und auch inhaltliche Akzente setzen wird», sagte der Politiker.