Der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, Arndt Kirchhoff, hat sich für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. «Trotz programmatischer Unterschiede kann in einer solchen Koalition eine echte Chance liegen», sagte er am Montag in Düsseldorf. Vielleicht könne gerade eine solche Koalition bisher nur schwer überbrückbare Spannungsfelder auflösen und bestehende gesellschaftspolitische Blockaden überwinden.