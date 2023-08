Eine 13 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Beckum (Kreis Warendorf) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war es am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto eines 27-Jährigen gekommen. Der Unfall ereignete sich demnach an einer Kreuzung. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen ins Krankenhaus.