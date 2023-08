Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw auf der Bundesstraße 64 lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf dem Weg von Telgte im Münsterland Richtung Warendorf, als er aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Er stieß dabei mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Einsatzkräfte mussten den Mann aus seinem Auto retten. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße war rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.