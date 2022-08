Am Montag ist in Warendorf ein Mann mit seinem Krad durch einen Zusammenstoß mit einem Lkw-Sprinter tödlich verunglückt. Der 66 Jahre alte Mann sei beim Linksabbiegen in eine Straße im Einmündungsbereich mit dem Sprinter eines 19-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sprinters und seine 19-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die Staatsanwaltschaft Münster ordnete den Angaben zufolge die Erstellung eines Gutachtens an. Beide Autos wurden sichergestellt.