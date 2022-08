In einem Gewerbegebiet in Telgte (Kreis Warendorf) ist am frühen Freitagmorgen eine Lagerhalle für Abfälle vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Tischlerei konnte den Angaben nach verhindert werden. Über der Halle war zunächst eine große Rauchsäule zu sehen.