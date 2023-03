In einem ausgebrannten Wohnwagen auf einem Campingplatz am Telgter Ortsrand (Kreis Warendorf) ist eine Leiche gefunden worden. Weitere Menschen wurden bei dem Brand am Sonntagabend nicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Details zur toten Person oder Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht nennen.