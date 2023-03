Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Warendorf-Velsen schwer verletzt worden. Ein Passant befreite den 28-Jährigen aus seinem brennenden Wagen, mit dem er zuvor gegen einen Baum gekracht war, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Mann war demnach am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Nach dem Aufprall kam das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen und fing Feuer. Der Fahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die Zeitung "Westfälische Nachrichten" über den Unfall berichtet.