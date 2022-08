Schlag gegen Drogenkriminalität: Polizei und Zoll haben nach monatelangen Ermittlungen im Münsterland und in Ostwestfalen acht mutmaßliche Rauschgifthändler und Großabnehmer festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag berichtete.