Nach einem Besuch in einem Freibad in Ahlen (Landkreis Warendorf) ist es am Mittwochabend zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen - ein 15-Jähriger ist dabei schwer am Kopf verletzt worden. Polizeiangaben zufolge seien die beiden Gruppen bereits im Freibad mehrmals verbal aneinander geraten. Auf dem Heimweg eskalierte die Situation vor dem Schwimmbad.