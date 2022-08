Kölns Trainer Steffen Baumgart gestikuliert an der Seitenlinie. Foto

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat mit einer kleinen Wutrede seinem Frust über den Zeitpunkt des Wechsels von Anthony Modeste zu Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund Luft gemacht. "Dass es heute am Spieltag rauskommt, das ist es, was mich ankotzt", sagte Baumgart nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Aufsteiger FC Schalke 04.

"Es hat auch mit Fairplay zu tun, dass man das unter dem Deckel hält und nicht großkotzig daherredet. Das ist das, was mir auf die Eier geht", schimpfte Baumgart: "So sind wir vier Stunden vor dem Spiel in eine schwierige Situation gekommen, und ich habe die Arschkarte, weil ich zu Tony persönlich ein gutes Verhältnis habe und die Entscheidung treffen muss, den Jungen, der gerne gespielt hätte, rauszunehmen."

Er wolle nicht beurteilen, durch wen der bevorstehende Transfer, der am Montag finalisiert werden soll, rausgekommen ist. "Es ist egal, ob es aus Tonys Umfeld kam, von uns oder von Dortmund", sagte Baumgart: "Aber ich bin mir relativ sicher, dass es von uns nicht gekommen ist, weil wir uns nicht selbst schaden." Er wolle niemanden beschuldigen, "aber es war ja nie einer. Trotzdem kommt es raus. Und irgendwer wird es schon gewesen sein."

