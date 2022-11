Zugreisende in Nordrhein-Westfalen müssen sich derzeit auf erhebliche Probleme einstellen. Foto

Auf der Haupt-Bahnstrecke durch das Ruhrgebiet ist der Verkehr seit Montagabend (21.00 Uhr) stark eingeschränkt. Zugreisende und insbesondere Berufspendler müssen sich bis Donnerstagmorgen (5.00 Uhr) auf erhebliche Probleme einstellen. Denn zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Bochum-Langendreer werden auf einer Länge von mehr als 3800 Metern neue Schienen verlegt. 630 Schwellen und 600 Tonnen Schotter sollen ausgetauscht werden, teilten die Deutsche Bahn (DB) und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit. Während der gut eine Million Euro teuren Modernisierungsarbeiten komme es zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr.

Betroffen sind vor allem die wichtigen Verbindungen der National-Express-Linien RE1, RE6 und RE11. RE6 und RE1 werden umgeleitet und halten in dieser Zeit nicht in Mülheim/Ruhr, Essen, Wattenscheid und Bochum. Ersatzhalte sind in Oberhausen, Essen-Altenessen, Gelsenkirchen und Herne geplant. Auch der RE11 hält teilweise nicht zwischen Dortmund und Duisburg. Die übrigen Züge des RE11 über Dortmund-Hörde und Unna sollen planmäßig fahren. Die S1 sei von den Sperrungen nicht betroffen, hieß es.

Auch der Fernverkehr ist betroffen. Die Fernzüge werden laut DB bis zum Ende der Bauarbeiten zwischen Dortmund und Duisburg beziehungsweise Köln umgeleitet und halten dann nicht in Bochum und Essen. Je nach Umleitung stoppen sie auch nicht in Mülheim, Duisburg, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf.

Alle Fahrplanänderungen seien in den Online-Auskunftssystemen der DB und des VRR enthalten und werden zusätzlich über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Zudem könnten die Änderungen unter "bauinfos.deutschebahn.com/nrw", "zuginfo.nrw" und über die App "DB Bauarbeiten" eingesehen werden.

