Ein Auto ist in Wesel gegen einen Baum geprallt, dabei sind die 40 Jahre alte Fahrerin und ein 2 Jahre altes Kind am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Bei dem Kind könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Frau war zuvor aus zunächst unklarer Ursache mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, wie es hieß. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Sperrung der Venloer Straße für die Unfallaufnahme sollte bis 19.30 Uhr andauern.