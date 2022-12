Auf dem Werksgelände eines Chemiewerks in Rheinberg (Kreis Wesel) ist am Samstagmorgen Chlorgas in geringen Mengen ausgetreten. Grund sei nach Polizeiangaben ein Leitungsleck gewesen. Es sei von Einsatzkräften der Werksfeuerwehr und der Feuerwehr Rheinberg abgedichtet worden, hieß es. Verletzt wurde demnach niemand. Wodurch das Leck entstanden war, wurde zunächst nicht bekannt.