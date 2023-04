Spargel ist das erste heimische Gemüse im Frühjahr. Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen hat jetzt die Saison eröffnet. Und dabei verraten, dass sie ein Fan von Spargel aus regionalem Anbau ist.

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat am Mittwoch in Wesel offiziell die diesjährige Spargelsaison eröffnet. Das Gemüse wird inzwischen überall geerntet. Allerdings seien die weißen Stangen je nach Klima in unterschiedlichen Mengen verfügbar, erklärte die Vereinigung Spargelstraße NRW. Nordrhein-Westfalen liegt mit einer Anbaufläche von rund 3700 Hektar bundesweit unter den drei größten Spargelanbaugebieten.

"Spargel ist jedes Jahr ein kulinarisches und saisonales Highlight", sagte die Ministerin bei ihrem Besuch auf einem Spargelhof. Das frische Stangengemüse sei lecker und gesund. Keine andere Gemüseart werde in Deutschland so intensiv von den Erzeugern selbst vermarktet. "Für mich gehört Spargel aus regionalem Anbau von April bis Juni immer in den Einkaufskorb", sagte die Ministerin, die auch im Feld unterwegs war.

Angebaut wird das Edelgemüse in NRW von etwa 360 Spargelhöfen, die zum größten Teil Familienbetriebe sind. Etwa 70 Prozent der Ernte werden direkt vermarktet auf dem Hof, auf Wochenmärkten oder an Verkaufsständen. Die Saison endet immer am 24. Juni. In NRW werden jährlich etwa 20.000 Tonnen Spargel geerntet. Das Gemüse wächst unter der Erde in Dämmen. Die Stangen werden aufwendig mit speziellen Messern einzeln gekappt.