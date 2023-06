Ein fünfjähriger Junge auf einem Laufrad ist in Moers von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind habe den Gehweg verlassen, sei an einer Querungshilfe unmittelbar auf die Fahrbahn gefahren und dort seitlich von dem Fahrzeug mitgerissen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik.