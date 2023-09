Zwei maskierte Frauen haben eine Verkäuferin in einer Bäckerei in Wesel in der Toilette eingesperrt und Geld aus der Ladenkasse geraubt. Die 63-Jährige zählte am Sonntagmorgen gerade das Wechselgeld, als die zwei Unbekannten sie mit einer Pistole bedrohten, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Täterinnen trugen Sturmhauben. Sie flüchteten mit dem Geld aus der Kasse und der Handtasche der Verkäuferin. Diese machte durch Klopfen und Rufen auf sich aufmerksam. Ein Zeuge befreite die unverletzte Kassiererin eine halbe Stunde später. Die Täterinnen sollen Beschreibungen zufolge zierlich und erst 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein.