Ein 66 Jahre alter Rennradfahrer ist bei Alpen (Kreis Wesel) gestürzt und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Sturz auf einem Radweg der Bundesstraße 57 in Richtung Rheinberg kam, war zunächst unklar. Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei trotz eines Helmes schwere Kopfverletzungen.