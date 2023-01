Nach dem Diebstahl von Spielzeug für bedürftige Kinder kurz vor Weihnachten aus den Räumen der Tafel in Dinslaken hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 55-jähriger Mann stehe im Verdacht, den Einbruch verübt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei wegen eines anderen Diebstahls und einem Hinweis in den Fokus geraten, dass er sich mit dem Einbruch bei der Tafel gebrüstet haben soll.

Nach dem Diebstahl von Spielzeug für bedürftige Kinder kurz vor Weihnachten aus den Räumen der Tafel in Dinslaken hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 55-jähriger Mann stehe im Verdacht, den Einbruch verübt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei wegen eines anderen Diebstahls und einem Hinweis in den Fokus geraten, dass er sich mit dem Einbruch bei der Tafel gebrüstet haben soll.

Bei einer Durchsuchung sei ein Teil des Spielzeugs sichergestellt worden. Ein weiterer Teil der Beute sei in einem Weseler An- und Verkaufsgeschäft entdeckt worden. Der mutmaßliche Täter soll gegenüber der Inhaberin des Ladens angegeben haben, ein Spielzeuggeschäft aufgelöst zu haben.

Die Polizei will bei ihren weiteren Ermittlungen prüfen, ob der Verdächtige für einen früheren Einbruch in die Räume der Tafel in Frage kommt und ob die aufgefundenen Waren in seinem Keller eventuell aus weiteren Straftaten stammten.

Der Diebstahl von Spielzeug aus den Räumen der Tafel am 21. Dezember hatte nach Angaben der Polizei eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, da in der kurzen Zeit bis Heiligabend kaum die Chance auf Ersatz bestanden habe.

Nach einer früheren Mitteilung der Polizei war bei dem Diebstahl von Spielzeug ein Fenster einer Lager- und Verkaufshalle der Tafel eingeschlagen worden, um so Zugang zu erlangen. Der Wert des gestohlenen Markenspielzeuges wurde damals mit mehreren tausend Euro angegeben.

Frühere Mitteilung Aktuelle Mitteilung