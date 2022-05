Ein deutsch-niederländisches Polizeiteam hat auf einem Rastplatz der Autobahn 3 Richtung Oberhausen Drogen im Wert von 1,8 Millionen Euro sichergestellt. Nach Angaben der Bundespolizei entdeckten die Ermittler am Dienstag in Hamminkeln (Kreis Wesel) bei einer Kontrolle zuerst Unregelmäßigkeiten am Bodenraum des Kleintransporters. Darin versteckt waren knapp zwölf Kilogramm Kokain, 10.000 LSD-Trips, fast zwölf Kilogramm Amphetamine, zehn Kilogramm Chrystal-Meth und weitere Substanzen. Der 58-jährige Fahrer aus den Niederlanden wurde festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.