Nach Schüssen auf einen Mann in Moers am Niederrhein hat eine Mordkommission der Duisburger Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten Tötung aufgenommen. Ein 26 Jahre alter Mann war am Montagnachmittag mit Schussverletzungen an den Oberschenkeln vor einem Lebensmittelgeschäft aufgefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Moers und die Polizei Duisburg am Dienstag mit.