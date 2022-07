Ein 33-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Xanten (Kreis Wedel) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 56-jährige Autofahrerin am Sonntagabend einen entgegenkommenden Fahrradfahrer beim Abbiegen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der 33-jährige Mann zu Boden fiel. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.