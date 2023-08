Die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen versprechen in den kommenden Tagen keine sommerlichen Aussichten, denn mehr als 22 Grad werden nicht mehr erreicht. Dazu kommen am Dienstag noch einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Nur örtlich lockert es auf. Auch in der Nacht regnet es zunächst noch, im späteren Verlauf bleibt es aber trocken bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad. Zudem kann sich Nebel bilden.