Nach den schweren Gewittern und viel Regen kehrt am Wochenende der Sommer zurück nach Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, wird es am Freitag heiter bis sonnig, nur der Norden des Landes startet wolkig in den Tag. Es bleibt überwiegend trocken mit nur vereinzelten Schauern bei einem Temperaturanstieg auf 27 bis 29 Grad.