Angenehme Temperaturen am Wochenende: Gewitter möglich

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein Sommerwochenende mit angenehmen Temperaturen. Diese liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag und Sonntag zwischen 24 und 28 Grad, auch die Sonne zeige sich vielerorts.

Am Samstagnachmittag nehme die Bewölkung zu, im Bereich der Eifel seien am Abend Schauer und Gewitter möglich, erklärte der DWD auf seiner Internetseite. Auch am Sonntag könne es örtlich Schauer geben, die im Tagesverlauf abziehen.

