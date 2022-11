Mit dem vorerst wohl letzten Schneefall in Nordrhein-Westfalen ist an diesem Sonntag zu rechnen. Am Mittag soll es vor allem im Norden noch sonnig werden, sonst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen, der im Norden und Osten gegen Abend von Schneefall abgelöst wird. Die Höchsttemperaturen liegen im Rheinland zwischen fünf und sieben Grad, in Ostwestfalen zwischen ein bis vier Grad und auf dem Kahlen Asten bei minus ein Grad.

Mit dem vorerst wohl letzten Schneefall in Nordrhein-Westfalen ist an diesem Sonntag zu rechnen. Am Mittag soll es vor allem im Norden noch sonnig werden, sonst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag ist mit Regen zu rechnen, der im Norden und Osten gegen Abend von Schneefall abgelöst wird. Die Höchsttemperaturen liegen im Rheinland zwischen fünf und sieben Grad, in Ostwestfalen zwischen ein bis vier Grad und auf dem Kahlen Asten bei minus ein Grad.

In der Nacht zum Montag wird es bewölkt mit gebietsweise Regen, im Norden und Osten sowie im Hochsauerland kann es auch schneien. Die Tiefstwerte liegen im Rheinland bei fünf bis drei Grad und in Ostwestfalen zwei bis minus zwei Grad. Im Hochsauerland kann es örtlich leichten Frost geben.

Die anstehende Woche wird dann nach Angaben des DWD ein Mix aus Wolken und Regen. Es kann vor allem im höheren Bergland zu starken Böen kommen. Die Höchstwerte liegen am Montag bei sechs bis neun Grad, in Hochlagen bis vier Grad. Im Verlauf der Woche steigen die Temperaturen leicht an.

DWD-Vorhersage