Es wird heiß. Auch in Nordrhein-Westfalen könnten die Temperaturen nahe an den bisherigen Deutschland-Rekord reichen. Die Waldbrandgefahr steigt. Gesundheitsbehörden geben Vorsorge-Tipps. Sogar Abfallbetriebe haben Ratschläge parat.

Angesichts erwarteter Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und einer erhöhten Waldbrandgefahr am Dienstag sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen zur besonderer Vorsicht aufgerufen worden. Gesundheitsbehörden empfahlen, direkte Sonne zu vermeiden und viel zu trinken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor zunehmender Waldbrandgefahr. Die Kölner Bezirksregierung mahnte zu besonders umsichtigem Verhalten in Waldnähe. Die Feuerwehr konnte einzelne Brände in NRW trotz Trockenheit schnell eindämmen.