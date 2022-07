Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der kommenden Woche mit einer Hitzewelle in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen könnten bereits am Sonntag gebietsweise auf 30 Grad klettern, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Essen. Ab Montag werden bis Freitag täglich über 30 Grad erwartet. Am Dienstag könnte es sogar 35 bis 39 Grad heiß werden. Werte über 40 Grad, wie zuvor in amerikanischen Wettermodellen vorhergesagt, seien "unwahrscheinlich, aber auch nicht ganz auszuschließen."