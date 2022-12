Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Ausklang des Wochenendes nochmals klares und frostiges Winterwetter. In der Nacht zum Sonntag gibt es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strengen Frost mit Temperaturen, die örtlich auf minus 13 Grad fallen können. Von Westen her ziehen im Verlauf der Nacht einzelne Wolkenfelder durch.

Am Sonntag ist es dann zunächst sonnig bei Tageshöchstwerten von null bis drei Grad im Flachland und minus zwei Grand in Höhenlagen. Im Tagesverlauf ziehen dann laut Prognose dichte Wolkenfelder auf, bis zum Abend bleibe es aber trocken. Dann setze jedoch in der Nacht zum Montag Regen ein, der in ganz NRW für erhebliche Glatteisbildung und damit gefährliche Straßenverhältnisse sorge. Am Montag steigen die Temperaturen dann auf sieben bis zehn Grad an.

DWD-Vorhersage