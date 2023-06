Das sommerliche Wetter hält sich auch in der neuen Woche in Nordrhein-Westfalen. Am Montag wird es der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge "sehr warm bis heiß" mit Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad. Dabei ist es sonnig. Auch am Dienstag bleibe es zumeist sonnig bei Temperaturen von bis zu 30 Grad. In der Nacht kühlt es auf Werte zwischen 11 und 16 Grad ab, im Bergland können die Temperaturen auf bis zu 8 Grad fallen. Am Mittwoch ziehen vor allem im Osten Wolken auf. Regnen werde es laut DWD aber wohl nicht.