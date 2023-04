In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen weiter auf wechselhaftes Aprilwetter einstellen. Am Freitag gibt es vom Münsterland bis zum Sauerland zunächst etwas Regen, der aber im Laufe des Vormittags nachlässt, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Am Nachmittag sowie am Abend ziehen dann Gewitter auf, die von Starkregen und vor allem rund um Münster von stärkeren Böen begleitet werden.