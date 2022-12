In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen kalt und vereinzelt glatt. Am Mittwoch lässt sich neben leichtem Dauerfrost und Glätte im Bereich der Eifel jedoch gebietsweise die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Aber mit Höchstwerten zwischen minus zwei und plus einem Grad bleibt es dennoch winterlich. In der Nacht ist zudem Reifglätte möglich.