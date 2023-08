Der August beginnt in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Viele Schauer sind am Dienstag zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dazu könne es im Verlauf des Tages immer mal wieder blitzen und donnern. Die Sonne lässt sich nur selten blicken. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht kommt es nur noch vereinzelt zu Regenschauern und es kühlt ab auf 16 bis 12 Grad.