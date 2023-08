Nach den sonnigen Tagen wird es am Donnerstag ungemütlich. Der Morgen startet bewölkt. Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) muss im Laufe des Tages vereinzelt mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 27 bis 30 Grad, in Hochlagen maximal 25 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibe es bewölkt. Es kühlt auf 15 bis 19 Grad ab.