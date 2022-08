Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf einen sonnigen Mittwoch freuen. Es soll den gesamten Tag über sonnig und trocken bleiben, am Nachmittag gesellen sich dann noch ein paar wenige Quellwolken dazu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen sollen demnach bei schwachem Wind auf 31 bis 34 Grad steigen, in Hochlagen auf bis zu 28 Grad. In der Nacht bleibt es nach DWD-Angaben leicht bewölkt sowie trocken.