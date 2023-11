Glatte Straßen haben auf der A2 in Nordrhein-Westfalen zu mehreren Unfällen geführt. Im Bereich der Anschlussstelle Gütersloh in Fahrtrichtung Dortmund kam am Montag ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge, wie die Polizei Bielefeld am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde demnach leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. In der Nacht zu Dienstag kam in Höhe Rheda-Wiedenbrück in Fahrtrichtung Hannover zudem ein Auto bei einem Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte das Auto den Angaben zufolge einen Lastwagen touchiert, dessen Fahrer den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkte und erst später auf einem Rastplatz anhielt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt sprach die Polizei Bielefeld von 13 Einsätzen seit Montagabend aufgrund der Witterung.