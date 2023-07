Am Samstag ist es nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 35,7 Grad heiß gewesen. Diese Höchsttemperatur wurde in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen gemessen. So warm war es in diesem Jahr auch am 22. Juni im oberbayerischen Reit im Winkl. Besonders heiß war es am Samstag auch in Duisburg-Baerl (NRW), Weilerswist (NRW), Saarbrücken-Burbach (Saarland), Kitzingen (Bayern) und Andernach (Rheinland-Pfalz) mit jeweils 35,3 Grad. Rekordwerte wurden laut Angaben eines DWD-Medienmeteorologen vom Sonntag nicht ermittelt.