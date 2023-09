Wegen Hochwassers in der Stadt Beelen hat der Kreis Warendorf am Mittwochabend eine Warnung veröffentlicht. Ein weiteres Ansteigen des Pegels des Axtbaches in den kommenden Stunden könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Dies könne zur Folge haben, dass es zu weiterem Rückstau im Kanalsystem und Ausuferungen der Gewässer komme. Daher sollten tiefer gelegene Räume nur mit Vorsicht betreten und Wege entlang von Gewässern - insbesondere entlang des Axtbaches - gemieden werden. Es könne auch zu weiteren Überflutungen von Straßen kommen.