Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Donnerstag windig bis stürmisches Wetter mit einzelnen Gewittern. Dazu fällt schauerartiger Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag lässt der zum Teil stürmische Böen bringende Südwestwind demnach deutlich nach. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad.