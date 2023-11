Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt über das Wochenende trüb und verregnet. Am Samstag und Sonntag könne es erneut besonders kräftig regnen und stürmisch werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An beiden Tagen könne es ab dem späten Nachmittag jeweils außerdem zu kurzen, aber starken Gewittern mit Sturmböen kommen. Vor allem in der Eifel und dessen Nordrand sowie in höheren Lagen seien am Samstag Sturmböen von bis zu 85 Stundenkilometern möglich, am Abend soll der Wind allmählich nachlassen. Mit Windböen im Flachland rechnete der DWD auch noch am Sonntagnachmittag.