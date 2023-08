In Nordrhein-Westfalen bleibt es in den nächsten Tagen regnerisch. Nach ersten Schauern am Vormittag komme es ab dem Mittwochnachmittag und -abend zu mitunter kräftigem Gewitter mit Starkregen und kleinerem Hagel, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad, in Hochlagen bei 14 bis 17 Grad. Hinzu komme mäßiger bis frischer Wind mit teilweise starken und im Bergland auch stürmischen Böen.