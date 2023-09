Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Ab Donnerstagmittag regne es teils kräftig, teilte der DWD am Morgen mit. Dabei seien örtlich Mengen von 35 Litern in sechs Stunden wahrscheinlich. Darüber hinaus könne es vereinzelt zu starken Gewittern, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen kommen. Punktuell seien auch Regenmengen von bis zu 45 Litern innerhalb von sechs Stunden nicht ganz ausgeschlossen, sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad und im Bergland zwischen 18 und 21 Grad. Der Wind sei mäßig. In der Nacht zum Freitag ziehen Gewitter und Starkregen laut DWD rasch ab.

Nach einigen sonnigen Tagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen ungemütlich. Ab Donnerstagmittag regne es teils kräftig, teilte der DWD am Morgen mit. Dabei seien örtlich Mengen von 35 Litern in sechs Stunden wahrscheinlich. Darüber hinaus könne es vereinzelt zu starken Gewittern, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen kommen. Punktuell seien auch Regenmengen von bis zu 45 Litern innerhalb von sechs Stunden nicht ganz ausgeschlossen, sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 21 und 24 Grad und im Bergland zwischen 18 und 21 Grad. Der Wind sei mäßig. In der Nacht zum Freitag ziehen Gewitter und Starkregen laut DWD rasch ab.

Am Freitag gebe es im Westen Nordrhein-Westfalens vermehrt aufkommende Schauer, vor allem in der Eifel bestehe dann auch eine geringe Gewittergefahr, teilte der DWD weiter mit. Die Thermometer zeige maximal 20 Grad im Flachland und 15 Grad im Hochland an. Dazu komme ein mäßiger Wind.

Am Samstag komme es gebietsweise noch zu einzelnen Schauern. Abends klingen diese laut DWD jedoch ab. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 19 Grad im Flachland und 14 Grad in Hochlagen. Der Wind sei weiterhin mäßig.

Wetterbericht des DWD